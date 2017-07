Castlevania sur Netflix divise la toile

[CRITIQUE]

GQ a détesté. io9 a adoré. The Verge a aimé mais dit que c’est loin d’être parfait. IGN donne 8.1/10. Moi? J’ai trouvé ça excellent.

Bref, la série Castlevania sur Netflix divise les critiques.

Sur mon fil de nouvelles Facebook, j’ai des amis qui ont aimé, d’autres qui ont détesté, aussi. Heureusement, je n’avais pas vu leurs commentaires avant de me taper la série au complet lundi matin.

Je dois vous avouer un sacrilège gaming: je n’ai jamais embarqué dans la série de jeux Castlevania. J’étais trop jeune, et je n’avais tout simplement pas les consoles pour y jouer. J’ai pu tester quelques jeux grâce à la Mini NES, mais c’est tout. Mes attentes pour la série Netflix étaient donc pas mal neutres; je n’avais pas de comparaison à faire.

Donc, en tant que personne qui n’est pas une fan de Castlevania, j’ai trouvé la série Netflix excellente. Ce sera peut-être le cas pour les autres personnes qui ne sont pas accrochées à la franchise.

La série

La série de quatre épisodes se base surtout sur Castlevania III: Dracula’s Curse et est écrite par l’excellent Warren Ellis, connu pour son travail dans le monde de la BD.

On raconte l’histoire de Vlad Dracula Tepes, incarné par Graham McTavis, qui lance un ultimatum aux habitants de Wallachia et son clergé. Évidemment, les habitants ignorent la menace, et Dracula livre sa promesse meurtrière.

Trevor Belmont et ses acolytes Sypha Belnades et Alucard (fils de Dracula) possèdent les pouvoirs nécessaires pour affronter les forces du mal qui s’attaquent à leur monde. En quatre épisodes, on a très peu de temps pour apprendre à les connaître, mais on peut imaginer où la série va aller...

Je ne vous gâche pas le reste de l’histoire.

Le bon

Les images de Castlevania sont absolument magnifiques. Les tons demeurent sombres et rougeâtres, nous rappelant la menace meurtrière de Dracula. C’est violent à un point surprenant et sans retenue, un côté que j’apprécie. Nenon, je n’aime pas la violence, mais je trouve qu’il serait trop facile de rendre la série super accessible et trop léchée pour les yeux sensibles.

Castlevania se dit clairement «F*ck off, Dracula accroche des têtes sur des gros pics. On va pas le cacher! ».

Les fans de Warren Ellis vont reconnaître son style d’écriture nihiliste et chaotique, un autre côté que j’apprécie énormément. Souvent, ce style est exploité maladroitement, même abusé, mais Ellis est un naturel. Les petites blagues sarcastiques, le je-m’en-foutisme et l’amertume de certains personnages donnent un ton divertissant à la série pour, justement, les gens comme moi qui n’ont pas embarqué dans les jeux Castlevania.

Le moins bon

Quatre épisodes de moins de 30 minutes, ce n'est vraiment pas assez pour embarquer dans l'histoire. On nous laisse tomber dès que la série démarre le coeur de son intrigue; c’est frustrant et décevant.

Un autre truc, qui n’est pas nécessairement complètement négatif, est qu’on nous explique beaucoup de trucs. Comment fonctionne le fameux fouet, qui est Alucard, etc. Ça fait un peu trop «On ne veut pas vous mélanger alors on vous explique tout». Je n'aime pas ça; mais vu que la série est si courte, c’est peut-être un mal nécessaire.

Ma note

9/10

Parce que je n'avais pas d'attentes envers la série, j'ai bien aimé. Si j'avais été une grande fan de Castlevania, peut-être que j'aurais été déçue, c'est difficile à dire. À vous de juger!