Cette Mustang-licorne est tout à fait renversante

Un organisme venant en aide à la communauté LGBTQ met à l’encan une Ford Mustang 1968 tout à fait psychédélique.

En partenariat avec eBay , The Albert Kennedy Trust a fait modifier une Mustang dans le but d’amasser des fonds. Même si vous avez probablement vu des centaines, voire même des milliers, de Mustang, vous n’en avez jamais vu comme celle-ci.

Sur le capot, une immense corne de licorne a été apposée. Sur les ailes arrière, on a installé des... ailes! Il est - heureusement – spécifié que ces ailes n’augmentent pas la puissance du bolide. La Mustang ne s’envole pas non plus. À l’intérieur, les sièges ont été recouverts de housses mauves à poils longs.

Ford Mustang 1968 eBay - the-mustang-unicorn

La peinture est l’œuvre de l’artiste Nomad Clan. Avec des teintes de rose et de mauve, elle met en valeur le drapeau arc-en-ciel et une licorne géante. Avouez que c’est malade comme design!

Avant que les puristes se révoltent, sachez que toutes les modifications sont réversibles. En effet, les ailes et la corne sont aimantées et la peinture a été appliquée sur une couche de Plastidip qui peut facilement être retirée. La peinture blanche et les bandes bleues d’origine seraient intactes. Aucun panneau de carrosserie n’a été percé ou altéré.

Ford Mustang 1968 eBay - the-mustang-unicorn

Cette Mustang-licorne est propulsée par un V8 de 289 pouces-cube.

Importée au Royaume-Uni en 2016, elle s’y trouve toujours.

Jusqu’à concurrence de 50 000$ canadiens, eBay s’engage à accoter la somme et à la verser à The Albert Kennedy Trust. Au moment d’écrire ces lignes, l’enchère est à 16 500$.