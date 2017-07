Les Cowboys Fringants mettent le feu aux Plaines!

​Après 20 ans de carrière, aucune foule n’est à l’épreuve des Cowboys Fringants. Mettre le feu aux plaines d’Abraham ? Facile !

Le groupe québécois a eu droit à l'ambiance des grands soirs mardi, au Festival d'été.

C'est devant une foule beaucoup plus dense que la veille que les Cowboys, festifs, ont donné un party enflammé, de la première à la dernière chanson, et en invitant nulle autre que Voivod.

Après Bye Bye Lou, La manifestation a eu l'effet d'une bombe. Les milliers de spectateurs sautillaient déjà, les bras au ciel, entonnant tous les refrains, quelques drapeaux du Québec soulevés au-dessus de la foule.

«Tabarnac», a-t-on lu sur les lèvres de Karl Tremblay lorsqu'il a constaté l'immensité de cette foule déterminée à faire vibrer le terrain.

Les Cowboys en ont mis plein la vue avec des cracheurs de feu qui se sont exécutés pendant une version explosive de La Reine et Joyeux calvaire, on a eu des clowns durant La dévisse et des jongleurs durant la Marine marchande.

«Wow», a lâché le chanteur après une 8 secondes endiablée. «Quel beau moment!»

Avant l'étourdissante En berne, il a rappelé que la chanson qui ouvrait Break syndical en 2003 se voulait une réflexion sur le Québec... toujours autant d'actualité. «Peu importe ce qui se passe, on n'a pas le choix de continuer à emmerder tous les bouffons qui nous gouvernent», a-t-il scandé, avant de poursuivre le tour d'horizon des deux dernières décennies.

Avec Voivod... et en bobettes!

La débauche musicale s'est poursuivie avec une intense version de Plus rien. Après une gorgée de Jamieson, le party a atteint l'apothéose avec le tout nouvel hymne de party Marine marchande, en compagnie de Frannie Holder, de Random Recipe.

Sur scène, Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay avaient la fougue d'il y a vingt ans, parfaitement intacte.

Jérôme Dupras, lui, a décidé de marquer le coup de ce grand concert en se jetant dans la foule pour faire du crowdsurfing... en bobettes roses. Rassurez-vous, il a survécu.

Moment magique lorsque les milliers de cellulaires qui se balançaient dans les airs sur Les étoiles filantes, avant que Le Shack à Hector brassent à nouveau les Plaines. Et tant qu'à avoir Voivod sur les Plaines (ils ont joué avec Lisa LeBlanc juste avant), pourquoi ne pas inviter le guitariste à jouer Heavy Metal au rappel!

Des dizaines de fans sur scène

Et puisque les Cowboys entretiennent un lien si fort avec leur public, ils ont invité des dizaines de fans sur la scène avec eux, alors que le spectacle se terminait sur les notes de Tant qu'on aura de l'amour. Pour leurs vingt ans, les Cowboys se seront payé un sacré party!

L'artiste Martin Bureau signait les projections visuelles du spectacle, qu'il avait conçues avec ses propres œuvres. Nous devons mentionner que depuis l'espace réservé aux médias, sur le côté de la scène, il nous était malheureusement impossible de voir la moindre parcelle de l'écran en arrière-scène.