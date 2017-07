Des souvenirs impérissables au FEQ

La première fois que Bobby Bazini a entendu une foule crier son nom, c’était au Pigeonnier, dans le cadre du FEQ, après le lancement de son premier album. « Je vais toujours m’en souvenir », se remémore le chanteur, qui foulera la même scène pour une 3e fois en carrière, mercredi soir.

Le Festival d’été a été un des premiers festivals où Bobby Bazini a joué, avec sa première tournée. Il se souvient que la pluie avait raccourci sa prestation, mais la foule, elle, lui en demandait encore.

Depuis, Bobby Bazini a fait déborder le site lors de son second passage au Pigeonnier, en 2014. L’année suivante, le FEQ lui offrait la première partie de Keith Urban sur les Plaines. « C’était malade », dit-il.

Pour son spectacle de mercredi soir, on aurait raison de prévoir un autre débordement. La réaction du public pour son 3e album, Summer Is Gone, est extraordinaire. Il a rempli le Grand Théâtre de Québec en février dernier, lors d’une représentation qui a affiché complet plusieurs semaines avant d’avoir lieu.

D’autant plus qu’il débarque avec un attirail d’une dizaine de musiciens, dont quatre cordes.

Même spectacle

« Ça reste le même spectacle Summer Is Gone, comme on avait fait au Grand Théâtre, mais le show a quand même évolué », dit-il.

Il y a quelques semaines, Summer Is Gone avait été écoulé à plus de 50 000 copies. « À chaque jour, j’essaie de me rappeler à quel point je suis chanceux d’avoir un public qui continue de me suivre. Ça va faire bientôt sept ans que je fais ça, et je fais 40, 50 spectacles par année dans la même province. Je ne le prends pas pour acquis. »

Le développement de la carrière de Bobby Bazini à l’international se poursuit cet été. Il confie qu’il devrait se rendre en Europe prochainement.