Le tout jeune Festival de marionnettes sera de retour, pour une 2e année, au Domaine Maizerets, du 15 au 17 septembre avec plus de 30 spectacles gratuits présentés par 10 compagnies différentes, regroupant une vingtaine d’artistes de partout au Québec.

Organisé par l’équipe du Festival de Magie de Québec (Renée-Claude Auclair et Pierre Hamon) le Festival accueillera, entre autres, Diane Garneau, bien connue pour les personnages de Ciboulette (Émission Félix et Ciboulette) et Gigot. Programmation complète et informations : www.festivaldemarionnettes.ca.

10 000 $ à partager

Photo courtoisie

Le 53e Tournoi de golf de l’alimentation de l’Est du Québec, présenté le 3 juillet dernier au club Le Grand Portneuf, a permis aux organisateurs de remettre une somme de 10 000 $ à partager entre quatre fondations de la région de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : André Drolet, député de Jean-Lesage et coorganisateur du tournoi ; François Beaulé, représentant la Fondation Maurice-Tanguay ; Lily Perron, Fondation du Centre psycho-pédagogique de Québec ; Annie Asselin, Fondation René-Jouets ; Julie Goulet-Kennedy, Centre Solidarité Jeunesse ; Yves Fournier, Viandes Délecta, coorganisateur.

Le dix-huit millionième

Photo courtoisie

À l’aube de ses 29 ans d’existence, le Musée de la civilisation de Québec a accueilli récemment son dix-huit millionième visiteur. Il s’agit de Xavier Gagnon, jeune étudiant de Québec, qui a franchi les portes du Musée à 14 h, le 5 juillet. Surpris, il a confié être venu visiter l’exposition Hergé, pour laquelle on constate un engouement évident du public, avec plus de 43 000 entrées comptabilisées depuis son inauguration, le 21 juin dernier. Sur la photo, Xavier Gagnon en compagnie de Stéphan La Roche, directeur général de l’institution culturelle.

Gino à l’IUCPQ

Photo courtoisie

Félicitations à Gino Yanire, qui a été nommé récemment au poste de directeur aux dons planifiés à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Gino possède huit ans d’expérience en philanthropie, dont deux en tant que directeur général de la Fondation de Lauberivière, et depuis les cinq dernières années à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin il agit à titre de directeur des dons planifiés et relations avec les donateurs individuels. Il est entré en fonction le 12 juin dernier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Louvain (photo), chanteur québécois, 80 ans... Bruny Surin, champion sprinter, médaillé d’or au 4x100 m aux Jeux olympiques de 1996, 50 ans... Pierre Verville, humoriste, 55 ans... Jean Petitclerc, comédien, 57 ans... Guy Jasmin, retraité d’Echo Power Equipment (Canada), 63 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 juillet 2016. Corrado Farina (photo), 77 ans, réalisateur et scénariste italien... 2014. Bernard Costello Jr, 85 ans, rameur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1956... 2013. Amar Bose, 83 ans, ingénieur américain fondateur de Bose Corporation (enceintes acoustiques) en 1964... 2011. Sherwood Schwartz, 94 ans, producteur, scénariste et compositeur américain.