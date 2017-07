Festival offensif perdu par les Caps

Festival offensif mardi soir à Rockland, alors que Capitales et Boulders amorçaient une série de trois parties. Ce sont finalement les locaux qui l’ont emporté par la marque de 13-9, au terme d’une soirée marquée par plusieurs rebondissements, notamment une blessure à Kalian Sams.

Le début du match a d’abord été assombri par une violente collision au champ extérieur. Les voltigeurs Jon Smith et Mike Fransoso sont donc partis dès la première manche pour les Boulders, après un long arrêt où les deux athlètes sont demeurés étendus au sol.

Les Boulders ont toutefois donné du fil à retordre au partant Joseph Maher. Le droitier n’a réussi qu’à lancer quatre manches, après avoir donné six points, tous mérités.

Et la relève n’a guère mieux fait.

Les Capitales n’ont tout de même pas baissé les bras, même après avoir vu leurs adversaires les doubler en inscrivant quatre points en quatrième et trois en cinquième. En arrière 9-6, les hommes de Patrick Scalabrini ont marqué une fois en sixième et septième. C’était toutefois trop peu, trop tard.

Dans la défaite, Jordan Lennerton s’est particulièrement distingué en attaque avec quatre coups sûrs et autant de points produits en six présences, dont un circuit.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne connaissait pas l’ampleur des dégâts, et on ne savait pas si le voltigeur allait devoir s’absenter.