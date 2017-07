Flashback années 90 : le retour du tube top

Une autre relique des nineties revient sur la scène mode.

Après les chokers et les chouchous, c’est au tour du haut sans bretelles de séduire les it-girls.

À go, on fait ressortir la Britney Spears ou la Carrie Bradshaw qui sommeille en nous...

Britney Spears Jonathan Hayward, Ottawa Sun

Pour un look plus 2017, on délaisse le rose métallique et l'imprimé peau de serpent au profit de matières plus sobres.

Et bien que le piercing de nombril était le complément numéro 1 du tube top à l'époque, on se la joue moins #tbt en agençant le nôtre à un bas à taille haute.

