La toune de Wiz Khalifa pour Paul Walker détrône Gangnam Style sur YouTube

Au moment d'écrire ces lignes, le vidéoclip de la pièce See You Again de Wiz Khalifa avec Charlie Puth a été vu 2 896 510 876 fois sur le site YouTube.

Ça représente 1 712 844 fois de plus que le vidéoclip de Gangnam Style.

Jusqu’à hier, la vidéo du chanteur coréen Psy avait maintenu le titre de vidéo la plus vue sur le site depuis le 24 novembre 2012. Il a joui de cet honneur pour un total de 1689 jours.

See you again avait été composée comme un hommage au comédien Paul Walker, qui a perdu la vie dans un accident d’auto en 2013, avant de compléter le tournage du film Furious 7. La pièce se trouve d’ailleurs dans le film qui à été complété à l’aide d’effets spéciaux et de scènes tournées avec le frère de Walker.

Le reste du top 10 sur YouTube inclut Sorry de Justin Biber, Uptown Funk de Mark Ronson avec Bruno Mars ainsi que Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee.