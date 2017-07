Le court no 18 et son record

WIMBLEDON | En suivant le palpitant duel entre Rafael Nadal et Gilles Muller lundi, match qui a duré quatre heures et 47 minutes, dont une bataille épique de 2 h 15 au cours de la 5e manche, qui a pris fin par un score de 15-13 en faveur de Muller, j’ai essayé de m’imaginer ce qu’ont pu vivre John Isner et Nicolas Mahut en 2010 sur le court numéro 18, ici même, à Wimbledon.

Une plaque a été installée sur le mur de briques ceinturant ce court situé près du centre de presse afin de commémorer le plus long match de tennis professionnel de l’histoire. Je n’ai pu m’empêcher de la prendre en photo, car ça fait référence à un moment d’anthologie dans le monde du sport.

Pensez-y un peu : Isner et Mahut ont joué pendant 11 heures et cinq minutes! Le match s’est prolongé sur trois jours, sans interruption par la pluie, faut-il préciser, mais bien à cause de la noirceur.

Isner, un Américain, l’a emporté en des manches de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 et 70-68. La cinquième manche a duré un temps record de 8 heures et 11 minutes et elle fut disputée sur deux jours.

Afin d’aider Isner à tenir le coup, Andy Roddick avait fait livrer trois boîtes de pizza et des pommes de terre en purée à son compatriote. L’histoire ne dit pas si Mahut a eu droit à une baguette de pain et à de bons pâtés...

Les deux athlètes ont enregistré ce jour-là plusieurs records, dont les totaux de 183 jeux, de 980 points et de 216 as. Hallucinant!

Ce qui avait fait dire à Gaël Monfils qu’on avait été témoin d’un «truc de martiens».