Le maire Labeaume défend ses conseillers

Le maire de Québec défend ses conseillers qui occupent un emploi à temps partiel, même s’il s’est déjà opposé à cette pratique.

Régis Labeaume a été appelé à réagir à l’annonce faite cette semaine par son conseiller Vincent Dufresne, qui a démarré sa petite entreprise d’animation. « Il va être très prudent pour ne pas qu’il y ait de conflits d’intérêts. Et il va faire beaucoup de bénévolat », a commenté le maire.

Vivre sa passion

Vincent Dufresne a précisé que son travail d’animateur de soirées et d’événements ne prendra qu’une petite part de son temps, surtout l’été. « C’est peut-être 15 ou 20 occasions par année où j’ai un contrat d’animation. Ça ne vient changer en rien la qualité de conseiller municipal que j’ai avec les citoyens. On ne peut pas empêcher une passion d’être vécue. » Le revenu qu’il en tirera « ne sera pas énorme », a-t-il spécifié.

Les journalistes ont rappelé à Régis Labeaume ses positions passées sur le travail des conseillers. En 2009, quand il a uniformisé leur rémunération, il trouvait inacceptable que les élus perçoivent leur plein salaire tout en occupant un autre emploi. Le cas de Sylvain Légaré, qui anime à la radio et qui est associé à la salle de spectacle LaScène Lebourgneuf et copropriétaire d’un hôtel dans le nord de Montréal, a aussi été cité.

Pas de problème

Le maire s’est contenté de dire que M. Dufresne ne ferait que « quelques conférences » et que Sylvain Légaré ne faisait qu’un remplacement de « trois semaines » à la radio. Pour lui, cela ne pose aucun problème.

Équipe Labeaume présentera aussi deux candidates qui ont des commerces. Marie-Josée Savard est propriétaire d’un café et Nathalie Roy, d’une chocolaterie.

« Faut-tu que je les oblige à vendre leur commerce pour faire de la politique ? » s’est-il interrogé. « Une vend du chocolat. Quel est le conflit d’intérêts entre le chocolat et la Ville de Québec ? Ça va aller, je pense. Et entre les sandwichs et la Ville de Québec ? Ça va aller. C’est sûr que c’est l’été et qu’on n’a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais ça va aller. »