Le projet de caserne en Haïti est mort

La Ville de Québec et le maire Régis Labeaume ont confirmé au Journal que le projet financé à la hauteur de 2,6 millions $ par le gouvernement fédéral, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, a avorté.

« On a été informé au début juillet par Affaires mondiales Canada que le projet de caserne en Haïti ne faisait plus partie de leurs plans », a indiqué le porte-parole de la Ville David O’Brien.

Le projet a été annulé, car le gouvernement haïtien n’a pas pu respecter certaines conditions, dont celles de rendre disponible un terrain pour la construction avec des titres de propriété clairs, arpenté en bonne et due forme et avec des études géotechniques satisfaisantes, a-t-il expliqué.

L’idée était née en novembre 2012 à la suite d’une visite à Port-au-Prince de Régis Labeaume. Il avait rencontré les pompiers de l’endroit, à l’invitation de Michaëlle Jean, alors envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti. Elle avait contacté personnellement le maire pour lui témoigner de l’état lamentable de la caserne, et solliciter son aide.

On craignait pour la sécurité des pompiers qui devaient travailler dans des conditions très pénibles, sans toit solide sur la tête.

Le projet avait été officialisé en janvier 2015, lors de l’annonce du financement de 2,6 millions $ par le gouvernement fédéral et d’une contribution de 170 000 $ par la Ville de Québec. Le chantier devait démarrer en janvier 2016. Mais les embûches administratives avaient déjà causé un retard considérable d’un an et demi, comme le révélait Le Journal l’été dernier.