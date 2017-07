Les libéraux accusés de miner l’indépendance de commissaires

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau mine l’indépendance des commissaires à l’éthique et au lobbyisme, selon le groupe Democracy Watch, qui conteste devant un tribunal la prolongation de leur mandat par intérim.



Les libéraux sont incapables de trouver un remplaçant aux commissaires Mary Dawson (éthique) et Karen Shepherd (lobbyiste), dont le mandat se terminait en juillet 2016.



Elles ont depuis vu leur mission prolongée trois fois pour une période de six mois.



La dernière de ces extensions annoncées en juin prenait effet dans les derniers jours, et ce, jusqu’à la fin de l’année.



Mais selon Democracy Watch, la loi est claire : ces deux postes ne peuvent être occupés en intérim pendant plus de six mois.



«Les lois fédérales prévoient clairement que les commissaires sont nommés pour sept ans afin d’assurer leur indépendance en tant que chiens de garde», a affirmé le fondateur du groupe, Duff Conacher.



Dans la loi, il est effectivement écrit que le gouvernement «peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois».



Au gouvernement, on explique qu’un nouveau processus de nomination «plus rigoureux» a été mis en place.



«Ces nominations par intérim permettent d’assurer la continuité du leadership de ces organisations [et] de laisser le temps de procéder aux processus de sélection», a commenté un porte-parole du Bureau du conseil privé, Stéphane Shank.



Rappelons que Justin Trudeau lui-même fait l’objet d’une enquête de la commissaire Mary Dawson.



Cette dernière doit déterminer si le premier ministre a enfreint la loi en acceptant de séjourner dans le domaine privé de l’Aga Khan et d’être monté à bord de son hélicoptère privé lors des vacances de Noël, l’hiver dernier.



Mais pour M. Conacher, Mme Dawson n’a pas la distance requise pour poser un jugement sur la question, puisque les libéraux ne cessent de prolonger le mandat de cette dernière par tranches de six mois.



M. Conacher a d’ailleurs exigé que Mme Dawson se récuse de toutes les enquêtes liées au premier ministre, ce qu’elle a refusé de faire.



Elle aussi en poste de façon intérimaire, la commissaire à l’information Suzanne Legault s’inquiétait récemment que le gouvernement ne semble pas pressé à dénicher un successeur.



«C’est certain que je suis dans une position plus précaire. Au fil du temps, il pourrait se développer une perception que je suis moins solide dans mon poste. Cela est dommageable pour la crédibilité de l’organisation à long terme. C’est ma préoccupation principale», avait-elle déclaré au Journal.