Les nouveaux départs du Lorette

Le club de golf Lorette a terminé les travaux de réaménagement de ses départs rouges. Les nouveaux départs avancés des trous nº 1, 7, 8, 9 et 12 s’ajoutent au départ avancé du trou nº 3 réalisé l’an dernier.

Ces modifications facilitent le jeu et font du Lorette un parcours de normale 72 pour les dames, comparativement à une normale 73 autrefois. Par ailleurs, trois nouveaux trous d’un coup ont été réalisés sur son parcours au cours du mois de juin. Le 3 juin, Daniel Hénault a réalisé l’exploit au trou nº 17 à l’aide de son fer 5. Le 26 juin, Marcel Légaré a calé son coup d’hybride 4 au trou nº 17 et le 30 juin, Richard Tremblay et son bois 4 ont vaincu le trou nº 7. Le club Lorette est en parfaite condition et son directeur général, Luc Harvey, invite toutes les golfeuses de la région à profiter des tarifs d’après-midi exceptionnels. Pour réserver un départ : 418 842-8441, poste 1.

Chalet et Loto-Mobile 2017

Mme Rita Richard (billet nº 1719) et Alain Brideau (billet nº 6604) sont respectivement les gagnants du Chalet 2017 de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et de 1000 $ en bons d’épicerie et du prétirage de 1000 $ en crédit-essence de la Loto-Mobile. Ces tirages ont été effectués le 22 juin dernier dans le stationnement des Galeries Chagnon, à Lévis, en présence des partenaires des deux événements. Le grand tirage des trois prix principaux (crédit auto de 40 000 $, crédit auto de 20 000 $, crédit d’essence de 2000 $) aura lieu le 25 août aux Galeries Chagnon.

Le USCGC Eagle dans Charlevoix

L’Eagle (photo), le fameux navire-école de la garde côtière américaine, avec à son bord un équipage de 8 officiers, 50 marins et 140 cadets en formation, accostera au quai de Pointe-au-Pic les 16 et 17 juillet. Vous pourrez admirer l’arrivée et l’accostage du USCGC Eagle au quai de Pointe-au-Pic le 16 et visiter le navire le lendemain, de 10 h à 19 h, en amont de son arrivée à Québec pour le RDV 2017 des grands voiliers à Québec. L’Eagle fait 295 pi de long et 147,3 pi de haut (par son mat central) et pèse 344 tonnes.

Méchoui Rotary

Le 3e Méchoui du club Rotary Québec-Charlesbourg, tenu sous la présidence d’honneur de François Bergeron, directeur général de la Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg, a permis d’amasser la somme de 24 000 $ qui viendra en aide à plusieurs organismes dont : le Patro de Charlesbourg, la Maison Revivre, Cité Joie, la Maison de la famille et Portage. Sur la photo, Nadine Bouchard, présidente du Club Rotary Québec-Charlesbourg (2016-2017) accompagne François Bergeron, président d’honneur.

Anniversaires

Jacques Arteau (photo), vénérable chroniqueur auto de Québec sur circulationquebec.com, 77 ans... René Tremblay ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 53 ans... Richie Sambora, ex-guitariste de Bon Jovi, 58 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 58 ans.... Giorgio Armani, couturier italien, 83 ans.

Disparus

Le 11 juillet 2015. Satoru Iwata (photo), 55 ans, PDG du Groupe de jeux vidéo Nintendo... 2014. Madeleine Bleau, 85 ans, ex-députée libérale de la circonscription de Groulx entre 1985 et 1994... 2014. Charlie Haden, 65 ans, contrebassiste américain de jazz, compositeur et chef d’orchestre... Even, 55 ans, copropriétaire du restaurant Le Gwalarn du Vieux-Cap-Rouge.