L'Impact premier de classe pour l'indiscipline

Les statistiques à ce sujet sont assez claires : à la mi-saison, tout indique que l’Impact de Montréal est l’une des équipes les plus indisciplinées de la Major League Soccer (MLS).

Selon le site «whoscored.com», spécialisé en statistiques de soccer, le club montréalais a commis en moyenne 14,6 fautes par match durant la première moitié de la saison 2017. Ce qui est bon pour le premier rang dans toute la ligue.

Les 249 fautes de l’Impact, au total, placent l’équipe au huitième rang à ce chapitre dans la MLS. Sauf que le club montréalais a disputé 17 parties jusqu’à maintenant. Tous les clubs qui le devancent dans cette statistique ont joué au moins un match de plus et trois d’entre eux en ont joué 20.

En ce qui concerne les cartons, l’Impact présente également des chiffres ronflants. Son total de 42 jaunes est bon pour le deuxième rang, derrière les Red Bulls, alors que ses quatre rouges est également le deuxième plus haut total, cette fois derrière les Earthquakes de San Jose. Sauf que les Red Bulls n’ont récolté aucun rouge et les Quakes n’ont eu que 22 jaunes... le plus bas total de la MLS.

Deux buts sur coup de pied arrêté

Les chiffres démontrent également que l’Impact continue à peiner sur les coups de pied arrêtés. La formation de l’entraîneur Mauro Biello souffre notamment du départ de Didier Drogba à ce chapitre. L’Ivoirien avait le don de marquer directement dans ces situations. Jusqu’à maintenant, l’Impact n’a marqué que deux fois dans ces circonstances depuis le début de la saison, au 19e rang dans la MLS. Le Dynamo et les Whitecaps, avec neuf buts marqués, sont les plus dangereux de la MLS dans ces conditions.

Ce n’est pas mieux pour les buts accordés lors de phases de jeu arrêté. Toujours selon whoscored, l’Impact en a pris sept, au deuxième rang de la MLS. Dans un même ordre d’idées, l’Impact se situe au 18e rang de la MLS avec une moyenne de 10,9 duels aériens gagnés par match.

Autres statistiques dignes de mention :