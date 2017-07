« Je voulais mettre de l’avant cette jupe en denim de Markantoine, le reste de mon look est donc plus simple », a lancé Karine­­­ Vanasse. Suivez son conseil et dénichez une jupe en denim, car plusieurs créateurs ont retravaillé le modèle pour l’été, mais aussi pour la prochaine saison. Elle vaut donc l’investissement.

Photo courtoisie

♦ Boucles d’oreille BCBGENERATION chez LABAIE 35 $

Photo courtoisie

♦ T-shirt VYMOO sur fibrescollectives.com, modèle Blancheur 45 $

Photo courtoisie

♦ Jupe MANGO 64 $

Photo courtoisie

♦ Chaussures GUESS, modèle Honora 129 $