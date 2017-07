Maison Béthanie: Labeaume invite les opposants à être «un petit peu tolérants»

Régis Labeaume invite les citoyens qui ont rejeté le projet de conversion de la Maison Béthanie, par voie de référendum, à être «un petit peu tolérants» à l’égard du promoteur qui présentera une nouvelle mouture de son projet.

«Tout le monde va être en mode solution. Le promoteur, monsieur Trudeau, a dit qu’il allait revoir ses plans alors on l’invite à (le faire). On veut qu’il fasse le projet. Pour nous autres, c’est important. La maison Béthanie, ce n’est pas patrimonial officiellement mais pour moi, ça l’est quasiment. Il ne faut pas laisser ça dépérir», a commenté le maire de Québec en marge d’un point de presse mardi.

Il a ensuite lancé une pointe aux résidents du Vieux-Québec qui craignent pour leur quiétude en brandissant la menace d’hébergement illégal si le nombre d’unités locatives est trop élevé dans cet immeuble de la rue Couillard. Rappelons que le règlement de zonage actuel autorise l’aménagement de 12 logements. Le promoteur Gilbert Trudeau avait demandé une modification au zonage afin d’en faire 20, ce que les résidents ont rejeté.

«Cette peur-là de la location pour le tourisme, je la comprends, c’est juste qu’à partir du moment où le promoteur dit qu’il ne le fera pas, à un moment donné, il faut le croire», a-t-il lâché, reconnaissant toutefois qu’il est difficile d’empêcher un locataire ou un propriétaire de condo de sous-louer son appartement et «de faire ce qu’il veut avec».

«Je suis convaincu qu’à un moment donné, on va s’entendre pour avoir le bon projet (...) Il faut que tout le monde soit tolérant et il faut que tout le monde y mette un peu de son sien. Si on veut ramener 500 personnes dans le centre-ville, il va falloir qu’on soit un petit peu tolérant. On est capables mais il va falloir être un petit peu tolérants», a-t-il répété. «Il faut qu’on accepte que ça grouille un peu.»

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin