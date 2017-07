Son 185e concert des Cowboys Fringants

Les Cowboys Fringants peuvent compter sur des fans dévoués. Mais Dean Kalaidjian est dans une classe à part. Mardi soir sur les plaines d’Abraham, ce Montréalais verra son groupe favori pour la 185e fois.

Membre des Québécois Fringants, une communauté d’admirateurs qui se donnent rendez-vous lors de presque tous les concerts du band, Dean Kalaidjian suit les Cowboys Fringants pas à pas depuis qu’il les a vus pour la première fois en 2000.

Photo Jean-Francois Desgagnes

Devant son écran d’ordinateur, Kalaidjian résume son parcours. « Je les ai vus dans 51 villes. Trente-six fois à Montréal, quatorze à Québec. Woodstock en Beauce sept fois. Je suis allé au seul show aux États-Unis dans le Vermont, en Europe. Je prévois voir mon 200e l’année prochaine. »

Pourquoi cette passion pour les Cowboys Fringants ? Parce que tous les concerts sont bons, répond notre admirateur.

« J’en ai jamais vu un mauvais. C’est bonne toune après bonne toune. Même les Backstreet Boys, il y avait dix bonnes chansons de suite, puis il y en a eu quelques moins bonnes. Avec les Cowboys, tout est bon et il y a toujours des tounes qu’on aime qu’ils ne peuvent pas jouer parce qu’ils en ont trop. »

Le ver de terre

Évidemment, une dévotion aussi intense ne passe pas inaperçue aux yeux des musiciens. À quelques reprises, Dean Kalaidjian a été invité à monter sur scène durant les concerts avec d’autres membres des Québécois Fringants.

« Ils nous voient et nous reconnaissent. À chaque vingt shows, ils m’invitent sur scène pour que je fasse mon break dance. À mon 100e concert, à Woodstock en Beauce, ils m’ont fait monter sur scène et j’ai fait le ver de terre », raconte M. Kalaidjian.

Pas de doute qu’il répondrait présent si le groupe lui faisait signe, mard soir, sur les Plaines, ajoute-t-il.

Des Fringants à chaque show

Outre voir et revoir les performances de ses favoris, Dean Kalaidjian aime profiter des spectacles pour rencontrer les autres fans des Québécois Fringants. La communauté compte un millier de membres dans leur groupe de discussions sur Facebook, dont certains proviennent d’Europe où les Cowboys Fringants ont plusieurs fans.

Selon M. Kalaidjian, entre six et 50 Québécois Fringants se retrouvent à chaque concert aux quatre coins du Québec. Mardi soir, ils seront une vingtaine. Et ils arriveront très tôt sur le site afin d’avoir les meilleures places.

« Après chaque show, on partage des photos et des commentaires. Il y en a qui écrivent ce qu’ils ont aimé et pas aimé. »

Et les critiques sont féroces ? « Habituellement, il n’y a rien qu’on n’aime pas, à part quand le son est trop fort. »