Surplus de copeaux pour l’industrie forestière

TROIS-RIVIÈRES | L'industrie forestière se retrouve avec un autre problème sur les bras : celui de la gestion des surplus de copeaux.

Les scieries en produisent trop. Un intervenant de l'industrie confie que cette question est en train de devenir plus prioritaire que celle des droits punitifs sur le bois d'oeuvre imposés par les Américains.

Malgré les taxes à la frontière, la demande américaine de deux par quatre reste forte.

Les scieries québécoises tournent à un bon régime et génèrent conséquemment de grandes quantités de copeaux. Il leur est toutefois difficile de trouver preneur.

Les usines de papier qui en étaient traditionnellement les plus gros consommateurs sont de moins en moins nombreuses.

Kruger-Trois-Rivières vient d'ailleurs d'abandonner les copeaux pour se tourner vers une matière première recyclée pour alimenter sa nouvelle machine à carton.

La vente des copeaux représente 15 % des revenus des scieries.

«Le contexte dans lequel on se retrouve actuellement a des conséquences et des retombées très positives pour l'industrie, mais a aussi son lot de défis auxquels on doit répondre», indique Karl Blackburn de Produits forestiers Résolu.

Les projets de bioraffinerie valorisant les résidus forestiers pourraient constituer un débouché potentiel, sauf que les copeaux sont considérés comme une matière première hors de prix.

«Pour l'équilibre économique d'une scierie, le copeau est autour d'une centaine de dollars (la tonne). Nous, notre équilibre économique est à 60 $. Donc, on n'a jamais considéré ce genre de chose», indique Patrice Mangin, directeur général du projet Bioénergie La Tuque.