Trois appels d’offres publiés

Extrêmement détaillés, les appels d’offres de cette semaine concernent les services professionnels en ingénierie (structure et génie civil, mécanique et électricité) ainsi que les services d’architecture et d’ingénierie à l’édifice F.X. Drolet.

Cela a permis de déterminer « les menaces et les risques à la sécurité physique du projet et de développer les principes de contrôle et de vidéosurveillance des accès [et] les besoins spécifiques de chacun des locaux ».