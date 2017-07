Un air de vacances

La saison que l’on attendait avec impatience arrive enfin et l’heure est venue d’afficher son look vacances sans relâcher son style. Je vous propose des looks pour toute la famille, inspirés de vacances à la mer.

Photo courtoisie

Si l’on devait définir les vacances par une couleur, le bleu arriverait certainement en tête, en duo avec le blanc et en trio avec le rouge. En partant du look nautique, un classique, on peut composer une multitude de looks en bleu et blanc. Vous pourrez ensuite vous amuser à mélanger les pièces et créer plusieurs tenues de vacances sans apporter votre garde-robe au grand complet. Les vêtements doivent être polyvalents et avoir plus qu’une fonction. Par exemple, la jupe maxi peut être reprise avec un haut plus chic et passer au cocktail avec quelques bijoux.

Photo courtoisie

Qui dit séjour à la mer dit détente, donc misez sur des tenues fluides et des matières légères comme la soie, les tricots et les matières extensibles qui se roulent facilement dans la valise.

Allez voir du côté des vêtements de sports et de plein air qui offrent maintenant des chemises et des bermudas fashion pour hommes spécialement, dans des matières souvent extensibles qui permettent l’évacuation de la transpiration.

Photo courtoisie

N’oubliez pas que vous passerez les deux tiers du temps en maillot au bord de la plage, prévoyez un maillot de rechange, un beau chapeau et un sac de plage.

Photo courtoisie

Bonnes vacances !

