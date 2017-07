Une messe commémorative le 20 septembre

Il s’agit d’une initiative paroissiale que le diocèse de Québec a reprise à son compte. Des discussions ont débuté à ce sujet hier entre le Diocèse et le président des célébrations du centenaire, Jacques Desbois. Ce dernier a été récemment désigné à ce titre par les chambres de commerce de Québec et de Lévis. « Nous sommes en mode exploratoire. Qu’il y ait une collaboration formelle ou informelle avec les chambres de commerce, on veut faire de cette messe un événement important », a soutenu hier Jasmin Lemieux-Lefebvre, porte-parole du diocèse.

Dans une publication partagée par la page Facebook de l’Église catholique de Québec, Jocelyne Couillard, paroissienne de Notre-Dame-de-Foy, rappelle que « nous avons toutes et tous un devoir de mémoire et de reconnaissance envers ses braves ouvriers qui ont donné leur vie pour la construction de notre pont de Québec ».

Dans un autre ordre d’idées, deux séances de négociations entre la Société de transport de Lévis (STLévis) et le syndicat CSN des chauffeurs auront lieu cette semaine, soit aujourd’hui et jeudi.

Il est possible que d’autres séances aient lieu au cours de l’été. Sans convention collective depuis plus de six mois, les 107 chauffeurs ont cessé leurs moyens de pression hier et ont recommencé à porter leurs uniformes.