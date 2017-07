Une proposition visuelle éclatée

Pour leur spectacle mardi soir sur les Plaines, les Cowboys Fringants ont fait appel à l’artiste et documentariste de Québec, Martin Bureau, pour la facture visuelle. Il a puisé dans ses œuvres des 20 dernières années, en plus d’avoir créé des œuvres inédites pour animer l’écran derrière le groupe, durant tout le spectacle.

« J’ai écouté le show, j’ai lu les textes, et j’ai choisi les chansons sur lesquelles je voulais travailler. Il y a deux côtés dans les Cowboys. Il y a le côté engagé politique, et le côté plus festif déjanté. Mon travail a naturellement plus d’affinités sur le côté engagé », a-t-il confié lundi.

Photo courtoisie, Martin Bureau

Martin Bureau avait déjà côtoyé les Cowboys Fringants sur d’autres projets antérieurs.

Il a donc choisi de « scénariser » en vidéo des chansons comme 8 secondes, En berne, et La cave avec ses tableaux. Il a travaillé avec la compagnie montréalaise Normal Studio, des spécialistes en environnements scénographiques.

Œuvres originales

Il a fait des œuvres originales sur une tablette graphique qui enregistrait les dessins en vidéo, pour faire des tableaux animés qui seront intégrés de différentes façons dans le spectacle. Des artistes de cirque doivent aussi faire partie du concert.

Celui qui considère avoir la « même ferveur d’engagement » que les Cowboys, confie travailler sur le projet depuis un mois et demi. Martin Bureau devait se rendre sur les Plaines cette nuit pour commencer le travail de l’installation visuelle.

Photo courtoisie, Martin Bureau

Martin Bureau a fait de nombreuses expositions collectives et en solo, partout au Québec et ailleurs dans le monde, en plus d’installations vidéo. Il a réalisé quelques projets documentaires et est le créateur de plusieurs pochettes de disque, dont Ultramarr, de Fred Fortin et Tire le Coyote.