Voici le grand combat des chanteuses pop des années 90-2000!

On l’a bien vu avec la venue de Backstreet Boys au Festival d’été de Québec ce week-end ou avec l’engouement de la possible tournée de retour des Spice Girls, la nostalgie des années 90 et 2000 est à son comble!

Tellement, que le 20 juillet prochain dans le cadre du Zoofest, les humoristes Thomas Leblanc et Trana Wintour proposent un spectacle «humoristico-musical» rendant hommage à aux belles années de la musique pop féminine des 90’s ! On adore !

Pour plus d’infos, c’est ICI.

Aujourd’hui, on vous propose donc de replonger directement dans votre époque «jeans taille basse et mèches bleachées» avec ce grand combat des chanteuses pop des années 90 et 2000!

À vous de choisir qui était la plus cool de son époque!