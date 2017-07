GUAY, Gloria Hodgson



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 juillet 2017, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédée dame Gloria Hodgson. Elle fut responsable des archives de la Maîtrise de Québec pendant 25 ans. Elle était la fille de feu madame Berthe Bélanger et de feu monsieur Maurice Hodgson, épouse de monsieur Bernard Guay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 14 juillet 2017 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.et de là au cimetière St-Félix de Cap-Rouge. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bernard; son fils Sébastien qu'elle porte dans son cœur (Mélika Robert); ses deux petits-enfants chéris: Delphine et Raphaël, sa filleule Mireille Paré. Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Paul (Thérèse Bolduc), Florian (Gisèle Gourde), feu Yvette (Raoul Drouin), Marcel (feu Lucille Deschênes), Réal C.S.S.R., feu Damien (Diane Perreault), Annette (feu Gervais Paré), Noël (Micheline Côté), feu Florence (feu Daniel Lambert), Jeanne-Mance (Rémi Nadeau), feu Rose-Hélène, Cécile (Charles Ouellet), Monique (Éric Duhamel), feu Lucienne, Gisèle et Louise. Elle dit aussi au revoir à de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et de bons amie(s). Madame Gloria était descendante de William Hodgson (Marjorie Stoddart) arrivé à Rivière-du-Loup en 1816. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, en particulier son amie madame Colette Soulard pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, ch. Saint-Louis, Québec, G1T 1P5, Tél : 418 687-6084, fondation@michel-sarrazin.ca.