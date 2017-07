12 choses qu'on a vues à la soirée électro du Festival d'été

Des milliers de jeunes se sont présentés sur les plaines d’Abraham, mercredi soir, afin d’assister à la soirée électronique du Festival d’été de Québec.

Comme à chaque année depuis l’inauguration de cette soirée, les festivaliers se sont passés le mot afin de revêtir leurs plus beaux costumes estivaux.

Si on oubliait le temps froid, les nuages gris et la boue, on pouvait pratiquement se croire à Ibiza.

Voici donc les 12 choses que nous avons pu voir mercredi, durant la soirée électro.