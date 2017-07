GAGNON, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 juillet 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Claude Gagnon, époux de feu dame Colette Turmel. Il était le fils de feu dame Jeanne-D'Arc Arcand et de feu monsieur Siméon Gagnon. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Mario (Julie) et Sonia (Martin); ses petits-enfants : Nicolas, Pascal, Camélia et Raphaëlle; ses frères et sœurs : Paul-Émilie (Ginette), Maurice (Josée), Thérèse (Marcel), Marguerite, Georgette (Roland) et Nicole (Gilles); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turmel : Irma, Lise et Rollande. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.