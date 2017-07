SAVARD, Alain



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus du CHA, le 6 juillet 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Alain Savard, époux de dame Christiane Fortin. Il demeurait à Beauport (quartier Montmorency).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christian (Julie Moisan), Pascale (Sébastien Girard); ses petits-enfants: Laurianne, Mathis et Léo; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Francine Dufour), Denis (Diane Savard), Pierre (Marlène Fortin), Richard, Marthe (Noël Asselin), Martine, Luce (Lauraine Naud) et Huguette; de la famille Fortin: Daniel (Doris Tremblay), Yvon (Lise Brown), Gilbert (Michelle Bouchard), André-Rock (Manon St-Laurent); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au Dre Catherine Doyle et l'équipe d'Hémato-oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec, 4045, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4R 9Z9, tél. 1-888-666-4362. Des formulaires seront disponibles sur place, www.fondation.hema-quebec.qc.ca