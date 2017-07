Investissement Québec injecte 2,1 millions $ dans le projet de construction d’une usine d’alliage de silicium à Baie-Comeau, un projet évalué à 9,2 millions $.

Il s’agit d’une étape de plus pour l’implantation de l’usine de la société Les Métaux canadiens à Baie-Comeau, qui a jusqu’à maintenant amassé 4 millions $ en financement public et privé depuis le lancement du projet, en novembre 2016. L’entreprise entend finaliser son plan de financement pour être en mesure d’entreprendre l’ensemble des phases de réalisation du projet «au cours des prochains mois».

À terme, la future usine disposerait d’une capacité de production de quelque 50 000 tonnes par an, selon la compagnie. La construction s’échelonnerait sur 15 mois à partir de 2019 et l’usine démarrerait ses activités l’année suivante. Près de 200 emplois pourraient être créés.

C’est Ressources Québec inc., une filiale d’Investissement Québec, qui investira 2,125 M$ en capital-actions dans la société, par l’entremise de son fonds Capital Mines Hydrocarbures. Ce financement a pour but de soutenir les phases de réalisation du projet, incluant les études de faisabilité et d’impact environnemental et la demande de certificat d’autorisation, précise l’entreprise.

Les fonds accordés par Québec seront alloués en plusieurs versements.

«Le secteur minier est un important moteur de croissance économique pour le Québec. Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’exportation, présentée à l’automne 2016, il a d’ailleurs été désigné comme l’un des 17 marchés cibles», a rappelé la ministre de l’Économie Dominique Anglade dans un communiqué.

Si elle se concrétise, la construction de l’usine représente une étape cruciale pour Les Métaux canadiens, qui table également sur un projet d’exploitation d’une carrière de silice située à Matapédia, dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette carrière a cessé ses activités il y a une trentaine d’années. Les Métaux canadiens espèrent en assurer la relance pour les sept prochaines années.

Le site, d’une superficie d’environ 50 000 mètres carrés, pourrait être exploité de trois à six mois par an et créer une quinzaine d’emplois.