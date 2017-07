GIROUX, Jean-Luc



À Québec, le 7 juillet 2017, est décédé monsieur Jean-Luc Giroux, époux de dame Suzanne Bourboin. Il était le fils de feu Alexandrine Boivin et de feu Jules-Henri Giroux. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h,et l'inhumation des cendres aura lieu le même jour, vers 15h30, au Cimetière de la Nativité de Notre-Dame, 25 Avenue du Couvent, Beauport, QC G1E 6R9. Il laisse dans le deuil ses fils: Mario, Roberto (Maria Leclerc); ses petits-enfants: Stéphanie, Philippe et Pierre-Luc; sa petite-fille Célina; son frère Simon (Lucette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourboin: Michèle, Diane, Jean et Pierre, ainsi que des neveux, nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec G1S 3G3. https://www.jedonneenligne.org/societealzheimerdequebec/index.php