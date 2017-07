GAGNON, Régis



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 juillet 2017, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Régis Gagnon, époux de Madame Marielle Gagnon. Fils de feu dame Germaine Bourgault et de feu monsieur Raymond Gagnon, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Régine (Daniel Larivière), Laurent (Nathalie Dubé), Michel (Julie Pelletier); ses petits-enfants : Samuel (Jessica Coté), Anthony (Noémie Leclerc), et Frédéric. Il était le frère de : feu Normand, feu Collin. Marie-Andrée (Jean-Claude Gaudreau), Raymonde (Guy Ringuette), Ginette (Grégoire Marcoux); de sa belle-famille, il était le beau-frère de : Aline (feu Réjean Vaillancourt), Abbé Rodrigue, Pauline (André Leclerc), feu Luc, feu Gaston, Gilles (Claudette Vandal), Réjean (Huguette Adams), Clermont (Murielle Pelletier), Gérard (Madeleine Gauthier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont exprimés à l'équipe du service des premiers répondants pour leur implication et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au service des premiers répondants de Saint-Pamphile. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " Bellevue ".