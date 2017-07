LAFLAMME, Michael



À son domicile, le 7 juillet 2017, à l'âge de 23 ans 9 mois, est décédé Michael Laflamme, fils de dame Marie-Josée Bolduc et de monsieur Terrence-Michael Laflamme (Mélanie Dagenais). Né à Québec, le 20 septembre 1993, il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 13 juillet 2017 de 19 h à 22 h de même queà compter de 13 h.Outre ses parents Marie-Josée et Terrence, Michael laisse dans le deuil son frère Alexandre (Amy Lafontaine); sa grand-mère Linda Lowe (feu Pierre Laflamme, Gaston Brunet); de la famille Bolduc: Antoinette Ouellet (feu Lucien Bolduc (feu Ann Roy)); les enfants de Mélanie Dagenais: Mikaël et Johany ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel d'hémato-oncologie pédiatrique du CHUL, particulièrement le Dr Bruno Michon pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à LEUCAN www.leucan.qc.ca tél. : 1 800 361-9643. Les funérailles sont sous la direction de