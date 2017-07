À 13 ans, ce jeune vend des vers de terre à vélo

VILLE-MARIE | Un jeune entrepreneur de 13 ans se lève la nuit pour ramasser des vers de terre et les vendre à vélo dans les dépanneurs et aux pêcheurs de sa région.

Alexandre Bergeron a lancé son entreprise, Lebon Vers, l’été dernier lorsqu’il avait seulement 12 ans. Un an plus tard, sa clientèle ne cesse de croître à Ville-Marie, au Témiscamingue, et dans les environs.

Son objectif de départ était de se payer un ordinateur portable à la fin de l’été dernier, ce qu’il a facilement réalisé.

« Je cherchais une manière de faire de l’argent plus rapidement, a-t-il dit. J’allais déjà ramasser des vers lorsque j’allais à la pêche. J’ai simplement décidé d’en faire le commerce. »

La vente des vers lui rapporte quelques milliers de dollars par été. Pendant que d’autres jeunes de son âge passent leur été au skate park, lui pense déjà à son avenir.

« J’aimerais pouvoir m’acheter des outils pour bricoler parce que j’ai quelques petits projets. En plus, j’aimerais économiser pour mes études. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais je veux au moins aller au cégep. »

Photo collaboration spéciale, Anne blondin

Pas si simple

Le commerce de vers de terre peut paraître simple, mais il n’en est rien.

Une fois par semaine, il se lève au milieu de la nuit pour les récolter avec une pelle sur la terre d’un de ses oncles. Il peut ramasser environ 600 vers par nuit.

Par la suite, il les compte et les met dans des pots remplis de terre avec un bon taux d’humidité et à la bonne température.

« J’ai fait des recherches avec mon père pour connaître la température idéale pour les maintenir en vie, a-t-il raconté. Les vers aiment être au frais, mais pas trop. Il fallait le savoir pour régler la température du frigo. On a aussi fait des recherches pour les nourrir. Jusqu’à présent, nos tests ont bien fonctionné. Ils gigotent lorsqu’ils sont dans les pots et les pêcheurs aiment ça. »

Alexandre Bergeron s’occupe de chaque étape de production des vers et cela lui prend de 15 à 20 heures par semaine. Il fait même la comptabilité de son entreprise.

Lorsque les commandes sont prêtes, Alexandre Bergeron enfourche son vélo et fait les livraisons à Ville-Marie, une ville d’environ 3000 habitants située sur la rive du lac Témiscamingue, qui accueille plusieurs touristes pêcheurs pendant l’été.

Pour les commandes à l’extérieur de sa municipalité, il peut compter sur l’aide de ses parents.

La clientèle s’agrandit

La clientèle de l’entreprise Lebon Vers s’est diversifiée. S’il vend à de nombreux pêcheurs, il a également cinq points de vente dans Ville-Marie.

« Trois pourvoiries de Moffet, situé à 60 km de Ville-Marie, achètent mes vers, a-t-il fait savoir. Le propriétaire du camping situé à Latulipe, où on va, ma famille et moi, a également accepté que j’en vende même s’il en offre lui-même à son dépanneur. »