Bien plus que seulement de la pêche

Lorsque l’activité de prélèvement se termine, il est agréable de pouvoir continuer à se divertir et à s’amuser.

À 15 km de la ville de La Tuque, on retrouve un site tout à fait spécial d’une superficie de 45 km².

À une autre époque, ce territoire était l’hôte d’un club privé offrant une excellente qualité de pêche à l’omble de fontaine. Il y avait un gardien en permanence sur les lieux qui veillait jalousement sur la ressource. On peut d’ailleurs voir sur place les vestiges de son vieux chalet sur la rive du lac Castor.

Dans les années 1990, un Français acquiert l’emplacement et investit plusieurs millions afin de créer un imposant site récréotouristique. Il le nomme Club Odanak. Ce nom signifie « petit village » en langage autochtone. Au tournant du siècle, le Conseil de la nation atikamekw de Wemotaci prend possession de l’entreprise et développe une formule originale qui souligne l’interaction entre l’homme et la nature.

Changements

En 2015, Steve Lacasse et Véronique Pittikwi deviennent gestionnaires et mettent l’accent sur une panoplie d’activités familiales afin de divertir leur clientèle québécoise et les quelque 2000 Européens qui s’y rendent annuellement. Il est donc possible d’y faire du canot, du kayak, du pédalo, de la randonnée pédestre sur trois sentiers aménagés de 2 à 8 km de longueur et d’assister aux conférences qui se déroulent sur demande à la salle animalière, où l’on découvre une cinquantaine de bêtes naturalisées.

Vous pouvez aussi faire une pause afin d’écouter des contes et légendes amérindiens interactifs, partir à la découverte des plantes médicinales et des champignons, visiter un tipi et même y passer la nuit, etc. Plusieurs quadistes et motoneigistes ont également adopté cet endroit reconnu comme un relais.

Après la saison estivale, il est possible d’y chasser l’orignal, la bécasse, la perdrix et le lièvre. Puis, en hiver, de faire du patin, du ski de fond, de la glissade sur chambre à air, de la pêche blanche, de la raquette et des randonnées nocturnes, des balades avec chiens de traîneau, etc.

Infrastructures

On retrouve sur les lieux 48 chambres réparties dans deux pavillons connexes ainsi que dans l’auberge principale. Cette dernière est pourvue d’une salle de réception pour 110 personnes, d’un bar, d’une boutique d’artisanat local, d’une salle de billard, etc. Il y a également quatre chalets en retrait. La FPQ a donné une cote de trois et de quatre étoiles aux différentes installations.

Parlons pêche

La forêt boréale environnante accueille 16 plans d’eau, mais seulement 10 de ceux-ci sont exploités pour l’instant.

Les lacs Carré, Noir, Écho et Odanak sont peuplés d’ombles de fontaine indigènes dont le poids moyen varie de 500 grammes à un kilo. Bien que les spécimens de ces nappes d’eau soient plus difficiles à déjouer, retenez que de grosses palettes de 1,5 kg et plus, qui ont contribué à la réputation du secteur, sont fréquemment capturées. Un client a même attrapé un trophée de 2,5 kg au mois de mai dernier. Le record de la pourvoirie, une gigantesque mouchetée de 3,4 kg, fut soutirée en 2013 des eaux du lac Noir.

Les six autres lacs, soit le Castor, le Renard, le du Nord, l’Argenté, la Trompe et de la Fourche abritent des truites indigènes et des mouchetées ensemencées de 20 à 30 cm.

Les néophytes qui aimeraient s’initier à la pêche peuvent emprunter sur place tout le matériel nécessaire pour taquiner les poissons ciblés.

Pour les jeunes

Dès la semaine prochaine, il y aura une équipe d’animateurs qui accueillera des adolescents de 8 à 14 ans. Ils pourront vivre une expérience unique de quatre jours, dans une tente de type prospecteur.

Ils auront la chance d’en apprendre davantage sur les cartes et la boussole, à la pêche, à la survie en forêt, à la cueillette de champignons, etc.

Pour en savoir plus, composez le 819 523-8420 ou visitez les sites internet www.clubodanak.com et www.tourismehautemauricie.com