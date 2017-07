BÉLANGER, Normand



Au Centre hospitalier du Centre de la Mauricie, le 5 juillet 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Normand Bélanger, époux de madame Madeleine Quirion, fils de feu Fernande Tremblay et de feu Joseph Bélanger. Il demeurait à Saint-Ubalde, autrefois de Lévis.La famille recevra les condoléances aule vendredi 14 juillet 2017 de 18h à 21h età compter de 9h.Outre Madeleine, il laisse dans le deuil ses filles: Pascale et Lisa (Lana); ses petites-filles adorées: Sara et Klara; ses sœurs et ses frères bien-aimés; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa " gang de têteux ": Sylvie, Benoit, Lise, Pierre, Luc, Valentine, Gilles et Manon pour leur présence et leur amitié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre aide et prévention jeunesse de Lévis, 302, rue Saint-Joseph, Lévis, G6V 1G2, www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-aide-et-prevention-jeunesse-de-levis.