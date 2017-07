SUZOR, Gaston



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 8 juillet 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Suzor, fils de feu monsieur Léger Suzor et de feu madame Jeanne Lamothe. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Suzor laisse dans le deuil ses enfants: Sara Suzor (Claude Laperrière) et Gaston jr. Suzor; ses petits-enfants: Jessica (Jean-Philippe Mathieu-Baribeau), Miguël, Nicklas, Jimmy et Claudelle (Louis-Danielle Blais); son frère et sa sœur: Roger (Diane Lepage) et feu Yvette (feu Eugène Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Suzor et Beaudoin et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge et de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 14 juillet 2017 de 19h à 21h30; samedi, jour des funérailles, de 9h à 9h45.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3. http://www.societealzheimerdequebec.com/wp/ Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.