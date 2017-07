Chronometriq obtient 3,5 M$

L’entreprise spécialisée dans la prise de rendez-vous en ligne Chronometriq bénéficiera d’un financement de 3,5M$ de Bridgescale Partners, une firme de risque californienne, pour s’étendre au Canada et aux États-Unis, a annoncé la start-up, mardi, à Montréal.

«Nous sommes fiers d'avoir suscité l'intérêt d'une firme de premier plan en capital-risque de Silicon Valley comme Bridgescale Partners. Cet investissement nous permettra d'étendre notre offre afin que nos clients et partenaires réduisent leurs coûts tout en prodiguant des soins et une expérience de qualité à leurs patients», a souligné Yan Raymond-Lalande, président et chef de la direction.

Le cofondateur et chef du développement de l’entreprise, Rémi Richard, estime que Chronometriq a aidé les Québécois à vivre une meilleure expérience du système de santé et que c’est au tour des autres Canadiens de pouvoir profiter de leur solution.

Rares rendez-vous en ligne

Pour Hugues Léger, chef du marketing, il ne fait pas de doute que la demande pour ce produit est bel et bien présente puisque 90% des Canadiens veulent prendre leurs rendez-vous en ligne alors que seulement 4% des cliniques offrent ce service.

Rob Chaplinski, qui a orchestré le financement de Chronometriq, n’en est pas à ses premiers pas puisqu’il a investi auparavant dans plus compagnies canadiennes à succès dans le domaine des technologies comme Axonify, Bluecat Networks, Dayforce, Rypple et Vision Critical.

Rappelons que Chronometriq a été fondée en 2011. Elle a été nommée l’une des 25 entreprises québécoises les plus innovantes à C2-MTL, il y a quelques années. Plus de 1,2 million d’utilisateurs ont utilisé ses services l’an dernier au Québec et en Ontario.