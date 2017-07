De Québec à la Nouvelle-Calédonie

Un été qui commence aux FrancoFolies, qui se terminera en Nouvelle-Calédonie, en passant par le Festival d’été. Tout ça, en gérant le 10e anniversaire du Festival de la poutine et en mettant au monde un nouveau bébé, le Festival de la blague. Charles Dubreuil, batteur des Trois Accords, vit son « été préféré » avec le groupe, dit-il.

Les Trois Accords en sont à leur deuxième été de tournée avec le spectacle Joie d’être gai et seront au parc de la Francophonie jeudi soir. Charles Dubreuil promet de donner tout un spectacle, « très rock’n’roll ».

« On le voit comme si on était un DJ dans un bar et on se demande ce qui ferait en sorte que le monde regrette le plus d’avoir envie de pipi. On ne veut jamais qu’il y ait de tounes plus plates pour que les gens aillent aux toilettes », confie-t-il en riant.

« Ça fait longtemps qu’on n’a pas été dans ce mode-là. On a tellement de tounes qu’on peut se permettre de tout changer de bord avant un show », ajoute-t-il.

Nouvelle-Calédonie

Plus tard cet été, le groupe s’envolera vers la Nouvelle-Calédonie, une île paradisiaque de l’Océanie, pour y donner un spectacle.

« Ce show-là est un truc qui semble étrange, mais qui ne l’est pas, explique Charles Dubreuil. Il faut voir ça comme un territoire français et on a fait sept tournées en France. Les gens de la Nouvelle-Calédonie ont un attachement à la France. »

Il y a quelque chose de « spécial » à donner un spectacle sur une île, affirme-t-il. « On a joué à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a un an et demi. C’est un de mes plus beaux moments de tournée de ma vie. Il y avait 2500 personnes en avant du stage, quand dans le village il y a 6000 personnes. Tu ne vois personne sur son cellulaire. Il y a quelque chose de fou sur une île quand le party pogne. »

Mais avant, le groupe célébrera le 10e anniversaire de son propre événement, le Festival de la poutine de Drummondville, en organisant leur tout premier Festival de la blague.