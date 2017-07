Du classique très comique

Considéré par l’organisation de Juste pour rire comme l’incontournable du festival cet été, le spectacle du quatuor polonais, MozART Group est effectivement à voir absolument. Un hilarant mélange de musique classique et de clowneries qui vous feront rire aux éclats.

Chansons à succès

Dans le spectacle, en plus de reprendre du Mozart, Beethoven et Haydn, le quatuor s’amuse avec des chansons populaires comme Jailhouse Rock, Stairway to Heaven, Dancing Queen, She Loves You et Beat It. Un joyeux mélange entre le classique et le rock ‘n’ roll.

Drôles de moineaux

Les quatre musiciens polonais ont beau être vêtus de chics complets, ils lâchent rapidement leur fou dans ce spectacle. Faisant preuve d’autodérision, ces virtuoses maîtrisent leur instrument à la perfection et peuvent ainsi déconner encore plus. On se retrouve avec un spectacle habilement mené et très divertissant.

Les meilleurs moments

Il y a très peu de temps morts durant ce spectacle de 90 minutes. Parmi les meilleurs moments, on retient ceux où Filip Jaślar joue simultanément du violon, d’une main, et au ping-pong, de l’autre main, en plus de chanter, le tout en équilibre sur une jambe ! Aussi, Bolesław (Bolek) Błaszczyk nous a fait crouler de rire en interprétant Can’t Help Falling In Love, d’Elvis, à l’aide d’une balloune qui dégonfle !

Le clin d’œil à Titanic

Autre moment fort comique du spectacle : celui sur Titanic. Imitant avec leurs violons des bruits d’océan, de bateau et d’oiseaux, les musiciens se sont ensuite lancés dans une réinterprétation du succès de notre Céline nationale, My Heart Will Go On. On a aussi eu droit à une cocasse reconstitution de la fameuse scène « Je suis le roi du monde ! ». Du bonbon.

Le verdict

Le MozART Group est vraiment une formation qui fera rigoler toute la famille. L’équipe de Juste pour rire devrait d’ailleurs songer à programmer le groupe sur une scène extérieure pour que davantage de personnes assistent aux hilarantes prouesses des Polonais. Courez les voir sans hésiter.