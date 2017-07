THIBAULT CLOUTIER, Marguerite



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 juillet 2017, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Thibault, épouse de feu monsieur Joseph-Adélard Cloutier, demeurant à L'Islet. Elle était la fille de feu dame Mary Hottote et de feu monsieur Ernest Thibault; la mère de feu Ginette et de feu Gilles-Alain; la sœur et la belle sœur de: feu Roland (feu Émilienne Deschênes), feu Ernest (feu Noëlly Bilodeau), feu Jean-Paul (Anita Pelletier), feu Charles-Henri et feu Armand (feu Bernadette Caron); de la famille Cloutier: feu Anne-Marie, feu Napoléon (feu Alice Michaud), feu Alphonse (feu Alice Caron), feu Thérèse (feu Émilien Leclerc), feu Rose-Alice (feu Gérard Thibault), feu Lydia (feu Louis-Georges Kirouac), feu Cécile (feu Xavier Caron), feu Louis-Marie (feu Mariette Briand), feu Yvette (feu Frédéric Couillard), feu Eugène, Bernard (Marie-Jeanne Bernier) et Élise (feu Jean-Marc Carré). Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille se réuniront et vous y accueilleront à compter de 13h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la