Discothèque à ciel ouvert pour l'ÉlectroFEQ

Les Plaines se sont transformées en immense discothèque à ciel ouvert alors que des dizaines de milliers de jeunes festivaliers se sont déhanchés sur les rythmes électro-pop du prodige australien Flume, à l’occasion du désormais traditionnel ÉlectroFEQ.

C’était sans contredit soir de fête dans la capitale, mercredi. La quinzaine de degrés au thermomètre n’a refroidi en rien les ardeurs des festivaliers, qui se sont densément massés aux abords de la scène Bell, prêts à affronter un feu roulant d’artistes survoltés.



Costume de banane, tête de cheval, ballons de plage, pyramides humaines, crowdsurfing sur des bouées gonflables, visage et bras tatoués aux noms de leurs idoles: les spectateurs, enthousiastes et bruyants, ont déployé une énergie quasi sans borne. Et ils ont été servis.



Flume fait fureur

Artiste en vue de la scène électronique et tête d’affiche de la soirée, le producteur et DJ australien Flume est apparu tout de blanc vêtu, aux commandes de ses platines, sous les cris stridents d’une foule déjà bien réchauffée.



Harley Streten, 25 ans, a balancé sa pop électro sur une scène relativement épurée, marquée principalement par des structures métalliques carrées et lumineuses ainsi que des projections abstraites. Des caméras disposées autour de sa table permettaient d’observer de près son travail.



Flume, qui fait l’unanimité autant dans la foule que la critique, entamait tout juste sa prestation au moment de mettre sous presse. À en croire son setlist toutefois, il avait préparé une soirée d’un peu moins d’une heure et demie, qui devait être ponctuée par les incontournables Never Be Like You et Say it.



Portion rap

Nouveauté cette année, le Festival d’été avait pris le pari de faire place à une portion hip-hop dans sa soirée électro. Le rappeur américain Fetty Wap, refoulé aux douanes l’an dernier à cause de problèmes d’immigration d’un membre de son équipe, a livré son matériel sans flafla, dansant et déambulant aux côtés de ses acolytes, armés de fusils à l’eau.

Malgré les efforts, le spectacle a présenté certaines longueurs. Converse rouge aux pieds, Willie Maxwell II – de son vrai nom – a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu grâce à quelques bombes indéniables, dont My Way et 679.



Bon flash qu’a eu l’artiste de 26 ans de distribuer à ses fans des casquettes autographiées. Mauvaise idée toutefois d’avoir quitté la scène avant la fin du concert, sans saluer les fans, laissant soin à son DJ de pousser les dernières notes de la prestation.

La folie DVBBS

L’ambiance était assurément plus forte sous DVBBS. Bouteilles de vodka et de gin en main, la sensation canadienne avait donné le ton à la soirée : «Put your fuc*** hands up!», ont scandé les frères Nadre, déclenchant une folie qui n’a pas diminué d’un iota durant l’entièreté de leur performance explosive.

Debout sur les platines, le duo derrière Tsunami s’est imposé en enchainant les hits sur fonds de colonnes de feu, de vapeur, de confettis et de projections éclatées. Visiblement impressionné par l’ambiance - «I have never seen a party like this sh*t before!» - Alex Nadre sautillait de tout bord tout côté, descendant à un moment dans la foule, infatigable.

Une autre formation canadienne, A Tribe Called Red, avait lancé le bal devant une foule relativement considérable au moment de leur entrée sur scène. Le trio amérindien, originaire d’Ottawa, n’a eu aucune difficulté à déclencher les premiers moshpits de la soirée avec son mélange de hip hop et musique amérindienne, le tout appuyé par deux danseurs. Efficace.

Ambulanciers occupés

Notons que les équipes d’Ambulance Saint-Jean ont eu droit à une soirée particulièrement occupée alors que des dizaines de jeunes ont été pris en charge par les secouristes et ce, avant la fin de la toute première partie. Le Journal a aperçu son premier festivalier déchu aux alentours de 18h15... soit 45 minutes avant que ne s’entame la soirée.