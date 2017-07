Excréments de canards à la base de plein air

C’est avec stupéfaction et dégoût qu’un grand-père venu profiter d’une journée de baignade à la base de plein air de Sainte-Foy a constaté que le fond du lac n’était pas envahi d’algues, mais plutôt... d’excréments de canards.

Comme chaque année, Gérald Durocher profite d’un après-midi en famille au lac de la base de plein air de Sainte-Foy. Mais cette année, la session de baignade a été brusquement écourtée lorsqu’il a appris ce qui se trouvait dans l’eau.

« Après un certain temps, ma fille est sortie de l’eau et m’a dit qu’il y avait beaucoup d’algues, que c’était mousseux et mou au fond », indique M. Durocher, qui a immédiatement demandé des précisions aux sauveteurs sur place.

« Ils m’ont dit : “Monsieur, ce ne sont pas des algues, ce sont des crottes de canards”. Je n’en revenais pas ! » a-t-il lancé, visiblement découragé. « Lorsque nous sommes revenus à la maison, les maillots de bain puaient, ça n’avait pas de bon sens ! » peste-t-il.

Risques de contamination

« Il y a des enfants qui étaient assis dans ça. S’ils ont une égratignure ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux », a-t-il ajouté.

Selon lui, la situation devrait être prise en charge rapidement par les autorités municipales. « Il y a sûrement un moyen d’éloigner les canards et de fermer le lac pendant ce temps-là. Ils l’ont fait pour les goélands », estime-t-il.

Une situation préoccupante étant donné les risques de contamination. « Les excréments de canards peuvent contenir des parasites qui sont responsables de la dermatite du baigneur », peut-on lire sur le site de la Ville de Québec.

Une mise en garde rappelle aussi aux visiteurs qu’il est interdit de nourrir les goélands, pigeons, canards et écureuils, sous peine de recevoir une contravention.

Pas d’inquiétude

La situation ne semble pas inquiéter la direction de la base de plein air, qui ne nie pas la présence d’excréments de canards dans le lac.

On affirme que des tests de qualité de l’eau sont effectués régulièrement en ce sens. Le dernier remonte toutefois au 29 juin.

« Les résultats de l’analyse démontrent que la plage est classée A, soit excellente », mentionne Cynthia Grenier, porte-parole à la Ville de Québec.

Elle précise par ailleurs que le personnel est muni de filets pour récupérer les excréments de canards sur le bord de l’eau, chaque matin. « Il n’y a aucun problème de surpopulation de canards cette année », ajoute-t-elle.