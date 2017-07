Expérience culturelle pour les Cubains

« Ils ont mangé de la crème glacée pour la première fois à Coaticook et ils ont trouvé ça trop froid ! Récemment, on leur a donné des sacs de chips et c’était également la première fois qu’ils en mangeaient », raconte le secrétaire de route pour la LBJÉQ, Antoine Desrosiers, qui suit pas à pas l’équipe cubaine depuis son arrivée au Québec.

À ce sujet, l’équipe cubaine et la délégation de la LBJÉQ ont discuté pendant plusieurs heures, au début de la tournée, afin de s’assurer que les joueurs étaient encadrés et en sécurité et qu’ils ne pourraient pas passer entre les mailles du filet. Les Miguel Gonzalez, Michel Triana et Victor Mesa attirent déjà les regards des recruteurs professionnels.