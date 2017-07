ExpoCité: le Groupe Sportscene débarque

Le Groupe Sportscene, propriétaire de la bannière La Cage, s’installe au Centre de foires d’ExpoCité.

L’entreprise de Montréal a remporté l’appel d’offres de la Ville de Québec en ce qui concerne la restauration au Centre de foires, a confirmé au Journal Louis-François Marcotte, vice-président restauration Groupe Sportscene.

C’est la division stades et concessions qui sera responsable de l’ensemble de l’offre alimentaire au Centre de foires qui accueille de nombreux événements annuellement, dont le Salon de l’auto avec ses 70 000 visiteurs l’an dernier. Le Centre de foires possède un restaurant ainsi que deux comptoirs de restauration rapide.

Pas de Cage

Pour l’instant, l’entreprise est à définir les concepts et les menus qui seront offerts, bien qu’elle ait déjà pris la direction de ces services. On en saura donc un peu plus à l’automne sur la nouvelle image que l’on entend donner au lieu, mais déjà, M. Marcotte écarte la possibilité d’ouvrir un restaurant La Cage sous ce toit.

« On est super content. Il faut revoir l’offre. On va assurer la fonction de traiteur et banquet », a-t-il dit.

Le restaurant La Causerie, qui peut accueillir 160 personnes, sera transformé en bistro. « C’est très rapide. Ça ne sera pas une Cage. Probablement plus une petite brasserie-bistro super l’fun. On va développer tout le volet banquet. Le menu sera développé par moi. Je tiens à ce que l’on se démarque, car cela représente un grand volume pour nous. On veut raffiner notre offre pour être au top », a ajouté M. Marcotte.

Centre Vidéotron

Le Groupe Sportscene se rapproche ainsi du Centre Vidéotron. Depuis le début, il manifeste de l’intérêt pour le site, alors que c’est le groupe Levy Restaurants qui a décroché le contrat de l’offre alimentaire pour l’amphithéâtre. « Ce n’est pas une tactique. On est content d’être là. Levy, ce sont des gens avec qui on s’entend bien. Ce sont de bons partenaires », a laissé tomber M. Marcotte.

Des investissements en améliorations locatives sont prévus pour le restaurant La Causerie, appelé à changer de nom.