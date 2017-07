Festival d’été de Québec: nos choix du jour 8

The Who

Finalement, les gens de Québec pourront voir l’un des groupes les plus célèbres de l’histoire du rock. The Who serait sur le point d’accrocher ses guitares, d’où l’urgence de profiter de cette visite unique.

21 h 30 | Plaines d’Abraham

Les Trois accords Photo Stevens LeBlanc Ce n’est jamais banal quand la formation de Drummondville monte sur une scène. Iconoclastes des pieds à la tête, Les Trois Accords ne manquent jamais d’insuffler une dose de folie lors de leurs performances.

21 h 20 | Parc de la Francophonie

MXPX

Les amateurs de musique punk ont leur soirée du Festival, gracieuseté de la visite de la formation américaine. Actif depuis le début des années 1990, MxPx sera précédé sur scène par un groupe de Québec, Mute.

21 h | Impérial Bell

PHOTO DU JOUR Photo Stevens LeBlanc Le coloré phénomène Gab Paquet a relevé un beau défi : conquérir un public qui n’était pas du tout le sien, hier, à place D’Youville. Le chanteur de charme à la coupe Longueuil s’est dandiné au son de ses pièces dansantes romantico-quétaines assumées, pastiches des années 1980, pour réchauffer la foule. Le chanteur habillé de paillettes mauves aura réussi à faire chanter à la foule « choubidoubidou » dans le ciel, « tabadabadou » dans mon cœur. Ces deux fans avaient même pris soin de se costumer à l’image de celui qui a qualifié son spectacle d’hier de « plus gros show » de sa vie.