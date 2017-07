Flume pose ses platines au Festival d’été

Après le pop et country, le Festival d’été fait place mercredi à sa traditionnelle soirée électro, alors qu’il accueille un des artistes les plus en vue de la scène électronique, le DJ et producteur australien Flume.

À seulement 25 ans, le jeune homme est reconnu pour avoir bouleversé les codes de la musique électronique, avec ses musiques à la fois puissantes, dansantes et sensuelles, qui ont conquis autant le public que la critique.

En 2012, à 20 ans, Flume a lancé son premier disque éponyme et a rien de moins que détrôné les ventes de One Direction en Australie, là d’où il vient. Il récidive en 2014 avec un « remix » de You & Me de Disclosure, une des 10 chansons les plus vendues en France cette année-là, où il est très connu. « À ce moment, j’ai vraiment pris la grosse tête, explique-t-il au magazine Les Inrocks. Mais j’ai de bons amis qui m’ont remis les pieds sur terre. C’est difficile de gérer un succès comme ça, quand autant de gens te font des compliments tout le temps. »

Le dernier album, Skin, lancé l’an dernier, a remporté le Grammy du meilleur album « dance/électronique » et comprend la bombe Never Be Like You, dont le vidéoclip a 74 millions de vues sur YouTube.

Électro et hip-hop Photo AFP Cette année, l’électro se mélangera avec le hip-hop, avec la présence de Fetty Wap. « Ce qui se passe au niveau de la planète en ce moment avec le courant électronique, c’est une fusion avec le pop et le hip-hop, explique le directeur de la programmation Louis Bellavance. Si tu regardes les têtes d’affiche des grands festivals électroniques, en 2017, on doit être rendus à 60 % DJ et 40 % artistes hip-hop. »

« Cette année, on voit cette hybridation dans notre offre électro avec Fetty Wap. Si ça se passe comme partout ailleurs au monde, ça va être un mariage naturel et heureux », ajoute-t-il. Photo AFP La soirée sera plus courte que par les années passées. Elle débutera à 19 h, avec A Tribe Called Red, suivi de DVBBS, Fetty Wap, et enfin, Flume à 22 h 15.

Du côté du FEQ, on s’attend au même achalandage que les années passées. « Pas de doute, ce n’est pas en progression, concède-t-il. Nos soirées électro n’ont jamais été complètement folles en termes d’assistance, mais c’est très stable. Je suis certain qu’avec Flume, on a une clientèle pour qui ce sera un moment très important. Et cette clientèle ne nous a jamais dit qu’elle s’essoufflait. »

Une sécurité « normale »

Hautes en couleur, les soirées électroniques au FEQ sont toujours parmi les plus mouvementées.

Autant du côté du Service de police de la Ville de Québec que du côté du Festival d’été, ce seront les mesures de sécurité habituelles qui seront appliquées.

Du côté d’Ambulance St-Jean, le nombre d’effectifs sera le même que pour tous les autres gros soirs du FEQ, bien qu’ils s’attendent à plus d’intoxications.