Khadr, un enfant soldat, vraiment?

Chaque fois qu’on parle d’Omar Khadr, on dit toujours­­­ qu’il était un enfant­­­ soldat.

Je suis sûr que lorsque vous entendez parler d’enfants soldats­­­, vous pensez à des jeunes de huit ans qui ont été enlevés de leur famille pour être élevés et endoctrinés par des extrémistes dans le but de servir de chair à canon.

Or, ce n’était pas le cas de Khadr.

Son père parcourait le monde pour amasser de l’argent servant à financer des acti­vités terroristes d’Al-Qaïda, et Omar fabriquait des bombes artisanales­­­.

Il pratiquait le terrorisme par choix et partageait (comme ses cinq frères et sœurs) les convictions extrémistes de ses parents.

La mère d’Omar Khadr (qui a applaudi chaleureusement l’attaque du 11 septembre 2001 à New York, planifiée par son grand pote Ben Laden) était fière de son fils. « Les mères canadiennes aimeraient avoir un fils si brave », a-t-elle déjà déclaré dans un documentaire de la CBC.

À 15 ans, on est en âge de se révolter contre ses parents. Omar Khadr, lui, ne l’a pas fait.

Oui, il était mineur. Mais à 15 ans, on a plus de jugement qu’à 8 ans.

Si le fils d’Al Capone avait décidé à 15 ans de se joindre à l’entreprise criminelle de son père, aurait-on dit qu’il était un pauvre « enfant gangster » qui a été enlevé contre son gré et endoctriné par des étrangers ?

Non. On aurait dit qu’il était l’héritier d’un empire criminel, le digne successeur de son père, un caïd endurci et déterminé qui a choisi avec fierté de marcher dans les traces de son paternel.