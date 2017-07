L’argent n’est pas tout dans la vie

J’ai trouvé bien triste la lettre de cet anonyme samedi dernier, qui vous décrivait à quel point il était monétairement gâté par la vie, mais à quel point aussi il était seul humainement. Sans amis pour meubler ses loisirs ni relations humaines distrayantes, il disait ne pas savoir quoi faire pour combler le vide affectif qui était le sien. Sans famille en plus puisqu’il était gai et seul dans la vie. Je me permettrai de lui suggérer de faire du bénévolat. Il n’a pas idée à quel point ça remplit le cœur et la tête d’aider ceux qui sont dans le besoin. Mais peut-être est-il au-dessus de ça?

Une lectrice qui aime se dévouer

La question qui clôt votre lettre est fort pertinente. Une relecture de sa lettre me permet de constater que seul l’argent, et cela même s’il dépense frugalement, ne semble avoir d’importance à ses yeux. Espérons que je me trompe et que votre suggestion sonne une cloche en lui.