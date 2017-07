WIMBLEDON | Ce que l’on remarque lorsqu’on déambule pour la première fois dans l’immense complexe de tennis de Wimbledon, c’est l’absence presque totale de publicité.

Ici, le sport occupe toute la place. Le vert prédomine, décoré de magnifiques paniers de fleurs accrochés à divers endroits, où il fait bon relaxer.

Le All England Lawn Tennis and Croquet Club a conservé son nom original. Pas question de le vendre au plus offrant, de lui accoler un nom commercial comme British Airways Tennis Club ou Pimm’s Tennis Club.

Les quelques noms de commanditaires qu’on peut apercevoir sur les sites de compétition sont très discrets. Il y a bien Rolex sur les tableaux d’affichage, Slazenger en petites lettres sur les murs ceinturant les courts et IBM sur le cadran mesurant la vitesse des services.

Au dos des chaises des officiels apparaissent discrètement les noms d’Evian, de Slazenger et des boissons aux fruits Robinsons.

Comme le soulignait Eugène Lapierre, directeur du tournoi de la Coupe Rogers, la semaine dernière, les organisateurs à Wimbledon n’ont pas de problème à générer des revenus.

Plus de 475 000 amateurs paient le gros prix chaque année pour assister aux matchs et ils dépensent joyeusement dans les boutiques et les restos.

Mais ce sont surtout les droits de télévision à travers le monde qui représentent des revenus faramineux à insérer dans le coffre-fort de Wimbledon. La BBC a payé très cher pour renouveler l’entente l’an dernier. On refuse toutefois d’en dévoiler les chiffres.