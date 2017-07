Les buveurs de la région sont plus responsables

Non seulement les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne sont plus les champions de la consommation d’alcool au volant, mais ils seraient également devenus plus responsables depuis deux ans, révèle un sondage d’Éduc’alcool publié ce matin.

Les résultats de cette étude menée par la firme CROP auprès de 2700 personnes de 15 ans et plus dans la province, dont 150 provenant de la région.

Les résultats du sondage indiquent que les gens d’ici sont plus responsables que jamais en matière d’alcool au volant, mais qu’ils sont également plus nombreux à avoir dépassé les limites recommandées en matière de consommation d’alcool.

Avec un score de 53 %, ils sont également plus nombreux à consommer de l’alcool une fois par semaine ou plus contrairement à une moyenne québécoise de 44 %.

« Les Saguenéens et les Jeannois ont déjà été reconnus comme étant les buveurs les plus excessifs de la province. Ce n’est plus le cas depuis 2015. Ils sont de plus en plus sensibilisés à l’importance de la modération, particulièrement en matière d’alcool au volant. Ça ne veut pas pour autant dire que le problème de consommation au-delà des limites recommandées est réglé. Les données de notre enquête de 2017 le prouvent », indique dans un communiqué le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy.

Avec un score de 35 %, le Saguenay–Lac-Saint-Jean vient également au troisième rang des régions où l’on dépasse le plus souvent les niveaux de consommation d’alcool à faible risque au moins une fois par mois, derrière la Côte-Nord (40 %) et le Centre-du-Québec (37 %).

Contrôles plus fréquents

Selon Éduc’alcool, l’une des raisons qui expliquent que les conducteurs aient un comportement moins nocif depuis deux ans, c’est qu’ils sont « sans doute plus nombreux à avoir croisé un barrage policier vérifiant l’état des conducteurs en matière d’alcool » durant la période où le sondage a été mené.

Consommation hebdomadaire d’alcool

Saguenay-Lac-Saint-Jean

(% 1 fois par semaine ou plus) 2017 2015 Vin 35 23 Bière 33 23 Spiritueux 8 5 Autres boissons 1 Une fois par semaine ou plus (incluant autres boissons) 53 42

Source : Éduc’alcool