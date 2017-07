Les deux vocations du secteur du lac à Noël

LAC À NOËL | Situé à moins d’une heure de Québec, tout juste derrière le camp Mercier dans la réserve faunique des Laurentides, le secteur de pêche du lac à Noël a deux vocations bien distinctes : la pêche en famille et la pêche pour les mordus.

« Certaines personnes croient à tort que le secteur du lac à Noël, du fait qu’il est aussi proche de la route, ne peut pas offrir de belles possibilités aux amateurs de pêche qui cherchent le défi, mentionne le directeur de la réserve faunique des Laurentides, Sylvain Boucher. Les amateurs devraient plutôt comprendre que ce secteur de pêche peut permettre à tout le monde d’y trouver son compte. Pour les petites familles, nous avons construit des installations spécifiques au lac Bec Croche, au Provençal et au Lachance. La pêche sur le lac Noël est aussi facile. Par contre, pour les mordus qui voudraient aller plus loin et pêcher de plus grosses truites, nous avons de quoi les satisfaire. »

Si vous désirez tenter votre chance sur le territoire pour de plus grosses captures, comme nous l’avons fait lors de notre passage, vous avez le choix entre les lacs Lanoraye, Chartier, Sautauriski, Des Alliés ou l’Absalon. Là, vous allez vite constater que les truites de belle taille sont au rendez-vous. On peut parler de truites atteignant la demi-livre et plus parfois.

UN CONFORT UNIQUE

La situation des chalets du secteur du lac à Noël permet d’offrir un confort bien différent d’ailleurs sur la réserve en raison d’un élément très important : l’électricité.

« Je considère que, comme confort, on ne peut demander mieux. Nous sommes près de la ville, le téléphone cellulaire fonctionne, ce qui permet d’avoir l’internet,via le téléphone cellulaire pour ceux qui ont le programme. Ces chalets sont plus de véritables petites maisons de campagne que des chalets de pêche. Les gens qui les fréquentent n’ont pas à se soucier du propane ou autres équipements du genre », affirme le directeur Boucher.

L’accès au lac à Noël, où la truite mord très bien, est aussi facile avec des quais pour chacun des chalets. La route d’accès vers les chalets est accessible en voiture de tourisme. Pas besoin de camionnette comme c’est le cas ailleurs sur la réserve. « C’est de la pêche facile, dans un environnement naturel typique de la réserve. On ne se croirait pas si proche de Québec. »

POUR LA PÊCHE

Si vous vous rendez là-bas pour un séjour de pêche, vous n’avez pas besoin d’avoir avec vous un arsenal de pêche trop imposant. Pour les amateurs de pêche au lancer léger, il est conseillé d’utiliser des cuillères de type Wobbler de 2 ½ pouces de couleur argent, arc-en-ciel ou argent et cuivre. Les Lake Clear donneront aussi de bons résultats tout comme le Flash Fish de couleurs orange ou argent et bleu.

Pour la pêche à la mouche, les conventionnelles pour la réserve comme la Micket Finn, la Muddler Minnow de couleur brune et la mouche Miracle seront sans aucun doute des choix productifs. Vous pouvez aussi utiliser la Silver Par Belle, une mouche qui nous a donné de très bons résultats un peu partout dans la réserve.

Si vous désirez en savoir plus sur les possibilités de séjour dans ce secteur de la réserve faunique des Laurentides, vous pouvez rejoindre le responsable des réservations au bureau de la réserve, Fabien Laberge, au 418 528-6868, poste 239. C’est le moyen le plus sûr d’avoir les meilleures informations.